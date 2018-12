पाकिस्तान को मिली एशिया कप 2020 की मेजबानी, यहां खेले जा सकते हैं मैच

पाकिस्तान को 2020 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को एशिया कप 2020 की मेजबानी के अधिकारी सौंप दिए हैं। हालांकि, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा या यूएई में।

आईसीसी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आईसीसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है- ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, बांग्लादेश की राजधानी में एसीसी अध्यक्ष नजमुल हसन पपोन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, 'एशिया कप 2020 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। उन्हें मेजबानी के सारे अधिकार दिए गए हैं। अब वह इस टूर्मामेंट को कहां कराना चाहते हैं यह उनका फैसला होगा।'

The PCB have been awarded the rights to host the 2020 Men's Asia Cup.



Where the tournament will take place is yet to be decided.



https://t.co/iH7MdmIPdK pic.twitter.com/0es10IgaqU