पाकिस्तान रवाना हुई श्रीलंकाई टीम, जाने से पहले किया ये खास काम- See Photos

अपने टॉप खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में श्रीलंका क्रिकेट टीम मंगलवार को पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान दौरे पर सुरक्षा चिंताओं के बीच श्रीलंकाई टीम रवाना हुई है, ऐसे में एक खास तरह का रिचुअल भी देखने को मिला। श्रीलंका क्रिकेट ने टीम के रवाना होने के समय एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों में श्रीलंकाई क्रिकेटरों के हाथ में धागा नजर आ रहा है, माना जा रहा है कि ये खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए की गई पूजा है।

Sri Lanka National team left SLC head quarters this morning to embark on their tour to Pakistan.

Sri Lanka will play a three-match ODI series in Karachi and three T20Is in Lahore. #PAKvSL pic.twitter.com/tiaTSxgpNh