टीम इंडिया की जीत पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया ट्वीट, जानें क्या कहा

भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर अपने क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर चौथा और अंतिम टेस्ट मैच खराब मौसम और बारिश के कारण ड्रॉ छूटा और इस तरह से भारत सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास बरकरार रखी। भारत ने 2017 में अपने घरेलू मैदानों पर सीरीज 2-1 से जीतकर यह ट्रॉफी जीती थी। टीम इंडिया की इस जीत पर क्रिकेट जगत से उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने भी विराट कोहली और टीम इंडिया को बधाई दी है।

सुनील गावस्कर ने बताया ऐतिहासिक पल, क्रिकेट दिग्गजों ने टीम इंडिया को दी बधाई

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया है। इमरान खान ने ट्वीट किया, ''ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करने वाली उपमहाद्वीप की पहली टीम बनने पर विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई।'' इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने 1992 में अपना इकलौता विश्व कप जीता था। इमरान खान ने अपने शानदार करियर में 88 टेस्ट और 175 वनडे मैच खेले है।

बता दें कि भारत ने स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन बाद पहली बार 1947-48 में लाला अमरनाथ की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। तब उसका सामना सर डॉन ब्रैडमैन की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम से था। तब से लेकर अब जाकर भारत का सीरीज जीतने का इंतजार विराट कोहली की टीम ने खत्म किया।

Congratulations to Virat Kohli and the Indian cricket team for the first ever win by a subcontinent team in a test series in Australia