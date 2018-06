गांजे का सेवन करने के चलते डोप टेस्ट में फेल हुआ ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, फैंस ने यूं की खिंचाई

पाकिस्तान टीम और उनके प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर है। पाकिस्तान टीम का सलामी बल्लेबाज डोप टेस्ट में फेल हो गया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज़ अहमद शहज़ाद की। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शहज़ाद के डोप टेस्ट में फेल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान के स्थानीय अखबारों में उनके नाम का खुलासा हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गांजे का सेवन करने के कारण ही वह डोप टेस्ट में पास नहीं हो सके हैं। बता दें कि अप्रैल- मई में पाकिस्तान के घरेलू टूर्नामेंट पाकिस्तान कप के दौरान यह डोप टेस्ट किया गया था। इस टूर्नामेंट में अहमद शहजाद ने खैबर पख्तूनवा टीम की ओर से हिस्सा लिया था।

बता दें कि अहमद शहजाद हाल ही में स्कॉटलैंड के खिलाफ दो वन डे मुकाबलों की सीरीज मे पाकिस्तान की टीम की ओर से भी खेले थे। वहीं अगर उन पर डोपिंग के आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो फिर उनपर तीन महीने की पाबंदी लग सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमद शहज़ाद पर 3 महीने तक का बैन लगाया जा सकता है।इससे पहले फरवरी 2016 में पाकिस्तान के लेग स्पिन गेंदबाज़ यासिर शाह भी डोप टेस्ट में फेल हो गए थे, तब आइसीसी ने उनपर तीन महीने का बैन लगाया था।

सोशल मीडिया पर यूं उड़ा मजाक



This is where One doesn't want to be POSITIVE ⚠️🤔 — Adeel (@Gr8mars) June 21, 2018

I can imaging the smile on Muhammad Asif’s face after he has read this — Faraz Ali (@fickle_faraz) June 21, 2018

So finally something positive about him 😎 — Vali Syed (@ValiSyed) June 20, 2018