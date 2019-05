PAK की शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए Funny Memes

ICC World Cup 2019 Pakistan vs West Indies: आईसीसी विश्व कप के अपने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ सात विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए इस मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम 105 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज ने 13.4 ओवर में तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सोशल मीडिया पर इसके बाद से पाकिस्तान की हार पर कई मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं।

पाकिस्तान की ओर से बेस्ट स्कोरर फखर जमां और बाबर आजम रहे, दोनों ने 22-22 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा वहाब रियाज ने 18 और मोहम्मद हफीज ने 16 रनों की पारी खेली। इन चार बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। विश्व कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा था कि वो विश्व कप के हर मैच में ऐसे खेलेंगे, जैसे वो भारत के खिलाफ खेल रहे हों। इस बयान को लेकर भी सरफराज अहमद का मजाक बनाया जा रहा है।

कुछ इस तरह के मीम हो रहे हैं वायरलः

Wow 1st century in a WC19! Well done Porkistan 😂🤣 All got the chance to BAT ✌😅

Nothing else left to say.

my request to ICC, please send our team back,actually they ve forgotten how to play cricket.