बौखलाए PAK मंत्री ने कहा- श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाने के लिए भारत ने दी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी

इसी महीने के अंत में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के दौरे पर जाना है। इस दौरे से 10 श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इन 10 श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने अपनी सुरक्षा की चिंता को लेकर पाकिस्तान दौरा करने से इंकार कर दिया तो बौखलाए पाकिस्तान ने इसका भी दोष भारत पर मढ़ दिया।

पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवद हुसैन चौधरी ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को पाकिस्तान दौरा न करने की धमकी दी है और इसी कारण श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर खेलने से मुकर गए हैं। चौधरी ने ये भी दावा किया कि भारत ने ये कहा है कि अगर श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे पर गए तो उनका आईपीएल करार खत्म कर दिया जाएगा। चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, 'एक खेल कमेंटेटर ने मुझसे कहा कि भारत ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धमकी दी है कि अगर वे पाकिस्तान खेलने गए तो उनका आईपीएल करार खत्म कर दिया जाएगा। ये काफी नीच हरकत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये भारतीय खेल अधिकारियों की ओछी हरकत है।'

Informed sports commentators told me that India threatened SL players that they ll be ousted from IPL if they don’t refuse Pak visit, this is really cheap tactic, jingoism from sports to space is something we must condemn, really cheap on the part of Indian sports authorities