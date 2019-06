ICC CWC 2019: पाकिस्तानी मंत्री ने धौनी पर साधा निशाना, कहा- आप इंग्लैंड महाभारत करने नहीं गए हैं

आईसीसी की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी को अपने दस्तानों पर बने 'भारतीय सेना के बलिदान चिन्ह' को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद पाकिस्तान के एक मंत्री ने उनपर निशाना साधा है। पाकिस्तान सरकार में विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है, 'धौनी इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गए हैं महाभारत करने के लिए नहीं। भारतीय मीडिया में क्या बेहूदा डिबेट चल रहा है। भारतीय मीडिया का एक धड़ा युद्ध के प्रति इतना ज्यादा आसक्त हैं कि उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान या रवांडा मर्सनेरी (किराए के सैनिक) बनाकर भेज देना चाहिए। बेवकूफ।'

Dhoni is in England to play cricket not to for MahaBharta , what an idiotic debate in Indian Media,a section of Indian media is so obsessed with War they should be sent to Syria, Afghanistan Or Rawanda as mercenaries.... #Idiots https://t.co/WIcPdK5V8g