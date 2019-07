भारतीय शामिया से निकाह करेंगे पाक क्रिकेटर हसन अली, जानिए दुल्हन के बारे में सबकुछ

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली अगले महीने निकाह करने जा रहे हैं, खास बात ये है कि हसन का निकाह भारतीय मूल की शामिया आरजू से हो रहा है। दोनों 20 अगस्त को निकाह करेंगे। शामिया हरियाणा की हैं और फिलहाल एमिरेट्स एयरलाइंस में फ्लाइट इंजीनिययर हैं। शामिया हरियाणा के मेवात की रहने वाली हैं और मानव रचना यूनीवर्सिटी से एरोनॉटिकल में बीटेक किया हुआ है। खबरों की माने तो दोनों की शादी दुबई में होगी।

उनके पिता लियाकत अली पंचायत ऑफीसर और ब्लॉक डेवलपमेंट के पद पर रह चुके हैं। लियाकत ने ही इस शादी के बारे में खुलासा किया है। हसन से पहले शोएब मलिक, जहीर अब्बास और मोहसिन खान भारतीय लड़कियों से शादी कर चुके हैं। शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी की है, जबकि जहीर अब्बास ने रीता लूथरा से शादी की थी। वहीं मोहसिन खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय से शादी की थी।

Shamiya Bhabhi to-be:💕🏏 HASAN ALI confirms he's getting married to an Indian girl Shamiya Arzoo from Hariyana. Shamiya is a working lady, currently living in UAE & works in Emirates Airlines. Both th families are in convo to finalize marriage. Nikkah ceremony on 20Aug.