कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तानी कोच ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन- VIDEO

Paksitan vs Sri Lanka, 1st ODI: मिसबाह उल हक हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच और चयनकर्ता नियुक्त हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेस में शामिल मिसबाह काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी सैलरी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कोई मांग नहीं रखी थी। वह केवल पूर्व कोच मिकी आर्थर के बराबर भुगतान चाहते हैं। प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान जब उनसे कश्मीर मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोलती बंद कर दी।

एक पत्रकार ने मिसबाह से सवाल पूछते हुए कहा कि यदि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पुलवामा हमले के बाद आर्मी कैप पहन कर कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट करना चाहेगी तो मिसबाह ने समझदारी से इसका जवाब देते हुए कहा कि उनसे सिर्फ क्रिकेट पर ही सवाल पूछने चाहिए। इस तरह उन्होंने इस मामले को बढ़ाने से बेहतर इसका ऐसा जवाब देकर पत्रकार की बोलती बंद कर दी।

लंबे समय बाद पाकिस्तान की होम सीरीज के बारे में मिसबाह ने कहा कि क्रिकेट खेलने वाले देशों को अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। मिसबाह ने कहा, 'मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश जो इस तरह की स्थितियां झेल रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिकेट चलता रहे। विश्व क्रिकेट को यह तय करना चाहिए कि नियमित अंतराल पर सीरीज होती रहें।'

उन्होंने कहा, श्रीलंका का पाकिस्तान आना उत्साहजनक है। श्रीलंका के बहुत से खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से नहीं आ पाए हैं। अगर वे सब आते तो सीरीज दिलचस्प हो सकती थी। मिसबाह ने कहा, जब आप अपने दर्शकों के सामने खेलते हैं तो यह भावुक पल होते हैं। तीनों वनडे कराची में खेले जाएंगे और टी-20 सीरीज लाहौर में 5 अक्टूबर, 7 और 9 अक्टूबर को होगी।

Misbah-ul-Haq "the whole of Pakistan has sympathies with Kashmir - but let's talk cricket" #PAKvSL #Cricket pic.twitter.com/lAMW0c9Itd