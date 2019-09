श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए पाकिस्तान ने घोषित की टीम

विश्व कप की टीम में जगह बनाने से चूकने वाले आबिद अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, उस्मान शिनवारी और मोहम्मद नवाज को श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है। नए मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह-उल-हक ने टीम की घोषणा करते हुए कहा कि वह टी20 और एकदिवसीय के लिए अलग-अलग टीम बनाना चाह रहे हैं, जहां फिटनेस को काफी अहमियत दी जाएगी।

Head coach and chief selector Misbah-ul-Haq announces Pakistan squad for the #PAKvSL ODI series.



