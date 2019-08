सरफराज अहमद ने ईद से पहले की ऐसी VIDEO शेयर, हो गए ट्रोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में समय अच्छा नहीं चल रहा है। विश्व कप 2019 में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जगह न बना पाने को लेकर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सरफराज की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठे। उनकी कप्तानी भी सवालों के घेरे में आ गई। ऐसी खबरें हैं कि प्रमुख कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेटी से यह सिफारिश की है कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाए। इस सबके बीच सरफराज एक और विवाद में घिर गए हैं।

बकरीद से पहले सरफराज अहमद ने अपने टि्वटर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए है, जिसके बाद उन्हें जमकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

सरफराज अहमद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- कुर्बानी। सरफराज ने लिखा, तैयारियां मुकम्मल हैं, मंच तैयार है... ईद ए कुर्बान का इंतजार... कुर्बान होने को हमारे बेचारे भी तैयार हैं और बेताब भी। अल्लाह ताला सब की कुर्बानी और तैयारियां कुबूल फरमाएं।

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया में फैन्स ने सरफराज के प्रति खासी नाराजगी दिखाई दी। फैन्स ने पीपल फार इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) से पूछा कि सरफराज के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

@peta what is this? Why no reactions? Now animal killing is okay with you? And when we use the ghee and milk obtained from cow it's cruelty? #Hypocrisy