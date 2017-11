उमर अकमल की मौत की खबर हुई वायरल, फिर क्रिकेटर ने ऐसे दिया जिंदा होने का सबूत

सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह वायरल होना अब आम हो गया है। हाल ही में इसका शिकार हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल। दरअसल, सोशल मीडिया पर उमर अकमल के मौत की फेक न्यूज वायरल हो रही थी। कुछ फैन्स ने तो उन्हें श्रद्धांजलि तक दे डाली, जिसके बाद खुद उमर को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा।

बता दें कि एक वयक्ति के एक्सीडेंट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसका चेहरा अकमल से काफी मिलता था, जिसके बाद से उमर की मौत की खबर फैलने लगी।

जैसे ही ये खबर उमर को पता चली, उन्होंने फिर ट्वीट कर बताया, 'मैं बिल्कुल ठीक हूं और लाहौर में हूं। सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है वो झूठी है। मैं जल्द ही 'नेशनल20 कप 2017' में नजर आऊंगा।'

Allhamdulillah I am safe n perfectly fine in Lahore all news coming from social media is fake

And Insha Allah I will join #National20cup2017 #Semifinale