पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने इजाज अहमद

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज इजाज अहमद को पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। इजाज साल 2009 से ही कोचिंग दे रहे हैं। वह पाकिस्तान-ए और इससे पहले भी अंडर-19 टीम के कोच रह चुके हैं।

इजाज का कार्यकाल तीन सालों का होगा और वह अंडर-19 टीम के अलावा पाकिस्तान की अंडर-16 और ए टीम के साथ भी काम करेंगे। इजाज पांच से 14 सितंबर के बीच कोलंबो में होने वाले एसीसी अंडर-19 एशिया कप के बाद टीम से जुड़ेंगे।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इजाज साल 2010 में कुछ समय के लिए पाकिस्तान की सीनियर टीम के भी कोच रहे थे। इसके अलावा वह पाकिस्तान की अंडर 16 टीम को भी कोच रह चुके हैं।

इजाज ने कहा, “पीसीबी ने मुझपर भरोसा किया, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मुझे युवा खिलाड़ियों को तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। जूनियर क्रिकेट किसी भी देश की लाइफलाइन है। मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं।”

