ICC ODI WC 2019: पाकिस्तान की विश्व कप टीम घोषित, मोहम्मद आमिर को जगह नहीं

पाकिस्तान ने इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से शुरू हो रहे आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने अनुभवी लेकिन खराब फॉर्म से जूझ रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की विश्व कप टीम में जगह नहीं दी है। जबकि बल्लेबाज आबिद अली को टीम में शामिल किया है। पीसीबी के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक ने विश्व कप टीम और दो रिजर्व खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। इंजमाम ने कहा कि 2017 चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने वाली टीम के 11 खिलाड़यों को विश्व कप टीम में जगह मिली है। इंजमाम ने उम्मीद और भरोसा जताया कि पाकिस्तान विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगा।

