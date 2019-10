पाकिस्तान में विराट को खेलते हुए देखना चाहता है ये फैन- फोटो वायरल

श्रीलंकाई टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया जबकि, टी20 सीरीज में श्रीलंका ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच के दौरान एक पाकिस्तानी फैन की फोटो काफी वायरल हो रही है। इस फैन ने हाथ में पोस्टर ले रखा है और जिस पर लिखा है वो विराट कोहली को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं।

इस पोस्टर पर लिखा है- 'विराट कोहली हम आपको पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं।' इस पोस्टर के साथ फोटो ट्वीट करते हुए इस फैन ने लिखा, 'विराट कोहली हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान आएं और यहां क्रिकेट खेलें। हम आपसे प्यार करते हैं और आपके बड़े फैन हैं। आपको बहुत सारा प्यार और हिम्मत पाकिस्तान की ओर से।'

2005-06 के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम कभी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो सके और इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम उसके बाद से कभी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गई है। 2009 में पाकिस्तान के इसी स्टेडियम पर आतंकियों ने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर हमला किया था, जिसके बाद से तमाम इंटरनेशनल टीमों ने पाकिस्तान दौरा करने से मना कर दिया। काफी करीब 10 साल बाद श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज खेलने के लिए आई।

@imVkohli we are hoping you to come Pakistan and play cricket here also. We love you I am big fan of you. Lots of love ❤️ and strength from 🇵🇰 #PakVsSri #Lahore #Pakistan pic.twitter.com/ACHm00qd6p — Shahbaz Sharif Qasmi (@shahbazSSQ) October 9, 2019

इस ट्वीट पर आए कुछ ऐसे कमेंट्स-

Hopefully soon my friend. we would also like to see pak play in india as well😍🌹 — Matargast Zero (@MatargastLog) October 9, 2019

@imVkohli Jan se bhi pyara hai Sochenge,thnkxx for the love 💓 — Preety Kanwar 🇮🇳💪🇮🇳 (@pretty1604) October 10, 2019

What a lovely gesture from our neighbour fan! God bless!! And sorry on behalf of the haters from my country. We unfortunately have haters on both sides.!#Loveoverhate — Siddarth (@SiddarthRupani) October 9, 2019