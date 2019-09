PAKvsSL 1st ODI: समय पर नहीं हो सका टॉस, जानिए क्या है वजह

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। मैच के टॉस में देरी हो रही है। बारिश के चलते अभी टॉस नहीं हो सका है। कराची के इस मैदान पर करीब 10 साल बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। श्रीलंकाई टीम 10 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। 2009 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग खत्म हो गया था।

सभी टीमें पाकिस्तान दौरे पर आने से घबराने लगी थीं। श्रीलंकाई टीम के भी 10 खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से इस दौरे से अपना नाम वापस ले लिया था। फिलहाल कराची में बारिश हो रही है। हालांकि उम्मीद है कि मैच पूरी तरह नहीं धुलेगा और कुछ खेल जरूर देखने को मिलेगा।

It is raining here at National Stadium Karachi 🌧️#PAKvSL pic.twitter.com/wa4hHey3gX