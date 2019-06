PAKvSA ICC World Cup 2019: बिना खेले ही शोएब मलिक हो गए TROLL, कुछ ऐसे उड़ा मजाक

PAK vs SA ICC World Cup 2019 Pakistan vs South Africa: मौजूदा आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक का अभी तक का सफर काफी खराब रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में शोएब मलिक को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह खेले हैरिस सोहैल ने जबरदस्त पारी खेली। हैरिस सोहैल की शानदार पारी के बाद से शोएब मलिक को लेकर कई मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।

शोएब मलिक ने इस विश्व कप में तीन मैच खेले हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 8 रन बनाए और 10 रन देकर एक विकेट लिया था, फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ वो बिना खाता खोले आउट हुए और कोई विकेट भी नहीं ले सके। शोएब की जगह टीम में लिए गए हैरिस सोहैल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 59 गेंद पर 89 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए।

हैरिस सोहैल की इस पारी को शोएब मलिक के करियर का अंत मान रहे हैं कुछ फैन्स तो। वैसे भी शोएब मलिक इस विश्व कप से पहले कह चुके हैं कि वो विश्व कप के बाद संन्यास ले लेंगे। भारत के खिलाफ मैच के बाद भी शोएब मलिक को काफी ट्रोल किया गया था और अब बिना खेले ही वो ट्रोल हो गए हैं।

कुछ ऐसे मीम हो रहे हैं सोशल मीडिया पर शेयर-

That inning from Harish Sohail will end the career of Shoaib Malik..

Meanwhile whole Pakistan to Malik about his retirement : #PAKvSA pic.twitter.com/J8H3wLuu0A