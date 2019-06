NZvPAK ICC World Cup 2019: पाकिस्तान की जीत के बाद सानिया ने किया ये ट्वीट, शोएब को लोगों ने किया TROLL

Pak vs NZ ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान ने एक और उलटफेर कर दिया है। पाकिस्तान ने बुधवार (26 जून) को न्यूजीलैंड के खिलाफ छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद को बरकरार रखा। इस मैच के बाद भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी सानिया मिर्जा ने एक ऐसा ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने शोएब मलिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

भारत के खिलाफ हार के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फैन्स से काफी कोसा था। इसके बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए पहले दक्षिण अफ्रीका को और फिर न्यूजीलैंड को हराया। सानिया मिर्जा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ट्वीट किया, 'खेल कितना अविश्वसनीय लेवलेर हो सकता है।' सानिया की इस ट्वीट पर लोग शोएब मलिक को ट्रोल करते हुए रिप्लाय करने लगे कि पाकिस्तान इसलिए जीता क्योंकि शोएब मलिक टीम में नहीं थे।

What an incredibly great leveler sport can be 🙃😏 — Sania Mirza (@MirzaSania) June 26, 2019

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ छह विकेट पर 237 रन बनाए, जवाह में पाकिस्तान ने 49.1 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर मैच जीत लिया। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी जड़ी और शाहीन अफरीदी ने तीन विकेट लिए।

कुछ ऐसे ट्रोल हुए शोएब मलिकः

*Haris Sohail Scoring Back to Back 50s*



Meanwhile, Shoaib Malik in his Uber: pic.twitter.com/gPUZSpa3ej — Asad🇵🇰 (@GoStudyAsad) June 26, 2019

All credits to shoaib for not playing 🤢😉 — Sameer Mishra (@Sameer_finn) June 26, 2019

Malik seeing Pakistan win without him 🤣 pic.twitter.com/0j0MsHo38M — Haris Abbasi (@Abbasirock2) June 26, 2019

Thanks to Shoaib Malik for not playing mam! 😂 — Imran (@Misz93) June 26, 2019