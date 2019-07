PAKvsBAN: मैच के दौरान ICC  ने किया ऐसा ट्वीट, भड़के पाक फैन्स 

ICC World Cup 2019, Pakistan vs Banlgadesh: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा शुक्रवार को किए गए एक ट्वीट से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैन्स नाराज हो गए हैं। हालांकि, पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर फैन्स ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी जमकर मजाक बनाया है। पाकिस्तान ने लॉर्डस मैदान पर खेले जा रहे अपने वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच (ICC World Cup 2019) में 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 315 रनों का स्कोर किया। इसके बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना तभी थी जब वो बांग्लादेश को सात रन से पहले आउट कर दे।

पाकिस्तान की पारी खत्म होने के बाद आईसीसी ने एक ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बांग्लादेश के कितने रनों पर ऑल आउट करना होगा।

इसी ट्वीट के साथ आईसीसी ने 1994 की हॉलीवुड फिल्म डम्ब एंड डम्बर की एक जीआईएफ क्लिप लगाई, जिसमें अभिनेता जिम कैरी खुश होकर कह रहे हैं कि 'तो आप मुझे बता रहे हैं कि यह संभावनाएं हैं?'

Pakistan need to keep Bangladesh to 7 or below to qualify for the #CWC19 semi-finals...



Pakistan fans right now:#PAKvBAN | #WeHaveWeWIll pic.twitter.com/KuBVraJXHo — ICC (@ICC) July 5, 2019

इसके बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों ने आईसीसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। साथ ही ऐसे भी ट्वीट आने लगे जिसमें कहा जाने लगा कि आईसीसी और बड़ी टीमों भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर रखने की साजिश रची है और आईसीसी का ट्विटर अकाउंट किसी भारतीय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

When everyone tried to fixed #icc was sleeping when #indiavseng match was absolutely fixed #icc it self fixes match for #nzvseng also match was fixed



All the big three fixed only for pakistan to get them out from Cwc



Do some efforts to play with pakistan dont #cheet pic.twitter.com/0BHPGmHMdA — Saliq Khan (@saliqanis) July 5, 2019

Even ICC is trolling Pakistan😂😂 pic.twitter.com/IbWzGWASY8 — Crimson Sentry (@Northlate) July 5, 2019

ICC is trolling Pakistan, which hints that it was the plan of ICC to exclude Pakistan from the semifinals. ICC is no more neutral. ICC is all about big 3. — Yasir Iqbal Khan (@YaSiR___kHaN) July 5, 2019

From this tweet, accept that ICC is against Pakistan. How can ICC make fun of a country? ICC must be neutral rather than a racists. Cricket is just a game but racism in ICC is on its peak. — Yasir Iqbal Khan (@YaSiR___kHaN) July 5, 2019

पाकिस्तान टीम ने इस विश्व कप की खराब शुरुआत की थी. लेकिन बीच में प्रभावशाली प्रदर्शन कर मैच जीतते हुए वह सेमीफाइनल की रेस में आ गई। हालांकि उसके सपनों पर पानी फिर गया जब इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी फैन्स ने अपनी ही टीम को जमकर ट्रोल किया है।