Pak vs Aus T20: एकमात्र टी20 में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3 विकेट से रौंदा, दर्ज की लगातार चौथी जीत

कप्तान एरोन फिंच के अर्धशतक और तेज गेंदबाज नाथन एलिस के चार विकेट की बदौलत विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को लाहौर में एकमात्र टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान को तीन विकेट से हराया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Wed, 06 Apr 2022 06:06 AM

