PAK vs AUS: जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान दौरा हुआ खत्म, शाहीन अफरीदी ने बनाया रिकॉर्ड

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने इस मैच में 2 विकेट हासिल करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Wed, 06 Apr 2022 01:31 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.