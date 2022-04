PAK vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम पर आंतकी हमले की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, पाक पुलिस ने किया गिरफ्तार

पाकिस्तान पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पर आंतकी हमला करने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

एजेंसी,नई दिल्ली Himanshu Singh Fri, 15 Apr 2022 06:42 PM

