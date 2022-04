PAK vs AUS: लाहौर ODI में बाबर आजम की पारी से सीख लेना चाहते हैं मार्नस लाबुशेन

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की। 349 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की ओर से बाबर आजम ने 114 रन ठोके।

रॉयटर्स,लाहौर Namita Shukla Fri, 01 Apr 2022 02:32 PM

