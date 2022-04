लाहौर ODI में बाबर आजम ने तोड़ा इमरान खान का 32 साल पुराना रिकॉर्ड

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान का 32 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला।

वार्ता,लाहौर Namita Shukla Fri, 01 Apr 2022 03:01 PM

इस खबर को सुनें