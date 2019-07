LIVE PAKvBAN, ICC World Cup: मैच शुरू, क्रीज पर उतरे फखर जमां और इमाम उल हक

ICC Cricket World Cup 2019, Pakistan vs Bangladesh match live cricket scorecard and Updates- आईसीसी विश्व कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लॉर्ड्स मैदान पर मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने इस मैच के लिए दो बदलाव किए हैं। उन्होंने महमूदुल्लाह और मेंहदी हसन को शब्बीर रहमान और रुबेल हुसैन की जगह खिलाया है। वहीं पाकिस्तान ने इस मैच के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश को सवा तीन सौ रन के अंतर से हराना होगा।

03.12 PM: पाकिस्तान ने तीन ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बना लिए हैं। क्रीज पर दोनों ओपनर मौजूद हैं।

03.00 PM: पाकिस्तान की बल्लेबाजी की शुरूआत हो गई है। फखर जमां और इमाम उल हक ने ओपनिंग का जिम्मा संभाला है।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन-

फखर ज़मान, इमाम-उल-हक, बाबर आज़म, मोहम्मद हफीज, हारिस सोहेल, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन-

तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमुदुल्लाह, लिटन दास, मोसादेक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेंहदी हसन, मशरफे मुर्तजा, मुस्ताफिजुर रहमान

02.30 PM: पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

