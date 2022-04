हिंदी न्यूज़ क्रिकेट Orange Cap IPL 2022: ऑरेंज कैप की रेस में शिवम दुबे और रोबिन उथप्पा की धमाकेदार एंट्री, बटलर की बादशाहत पर मंडराया खतरा

Orange Cap IPL 2022: ऑरेंज कैप की रेस में शिवम दुबे और रोबिन उथप्पा की धमाकेदार एंट्री, बटलर की बादशाहत पर मंडराया खतरा

दुबे ने जहां 46 गेंदों पर नाबाद 95 रनों की पारी खेली तो वहीं उथप्पा ने 50 गेंदों पर ताबड़तोड़ 88 रन बना डाले। अपने इस प्रदर्शन के दम पर दुबे और उथप्पा अब ऑरेंज कैप (Orange Cap IPL 2022) की रेस में टॉप

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Wed, 13 Apr 2022 07:50 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.