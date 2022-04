Orange Cap IPL 2022: 25वें मैच के बाद ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं, जानें कौन-कौन बल्लेबाज है शामिल

सीजन के 25वें मैच की समाप्ति के बाद ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर पांच मैचों में 272 रनों

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sat, 16 Apr 2022 08:20 AM

इस खबर को सुनें