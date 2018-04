IPL2018: ओपनिंग सेरेमनी में कुछ ऐसा होगा रितिक-जैकलीन का डांस

ओपनिंग सेरेमनी से एक दिन पहले आईपीएल 2018 के सभी कप्तान भी एकसाथ नजर आए। पहले खबरें आ रही थीं कि ओपनिंग सेरेमनी में बस रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस के कप्तान) और महेंद्र सिंह धौनी (चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान) ही हिस्सा लेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि आठों टीम के कप्तान- विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर), गौतम गंभीर (दिल्ली डेयरडेविल्स), केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद), आर अश्विन (किंग्स इलेवन पंजाब), अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स), दिनेश कार्तिक (कोलकाता नाइटराइडर्स) भी ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा होंगे।

The eight VIVO #IPL captains sign the #TataNexon, which will be auctioned and the proceeds will be donated to Tata Cancer Trust, to help them create cancer awareness at a ground level for early detection. pic.twitter.com/mISryRCLV0 — IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2018