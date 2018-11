CHILDREN's DAY के खास मौके पर KKR ने शेयर की टीम के अहम स्पिनर्स की फोटो, पहचानें

आज बाल दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के कुछ अहम खिलाड़ियों के बचपन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। आपको भी इन स्टार खिलाड़ियों की इन फोटो को देख कर अच्छा लगेगा। बता दें कि केकेआर ने चिल्ड्रन डे के खास मौके पर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव और वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नराइन की फोटो शेयर की है।

#GuessTheKnight: Let the guessing games begin! 👏



Hint: He bats with his left, and bowls with the right hand 🏏

Don't let him trick you 🤔#ChildrensDay special | #ContestAlert pic.twitter.com/Zu7KtVUEP2