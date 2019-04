अमेरिका और ओमान को मिला वनडे इंटरनेशनल टीम का दर्जा, ऐसे मनाया जश्न- Video

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की ओर से अमेरिका और ओमान को वनडे इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है। अमेरिका को अपने क्रिकेटिंग इतिहास में पहली बार यह दर्जा मिला है। बुधवार को वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन में अमेरिका ने हांगकांग को 84 रनों से हराया था। वहीं ओमान ने अपने तीन में से तीन मैच जीतकर यह दर्जा हासिल किया।

इस टूर्नामेंट में अमेरिका ने चार मैचों में तीन में जीत दर्ज की और इसके साथ ही सुनिश्चित किया कि वो प्वॉइंट टेबल में टॉप फोर में बने रहेगा। पपुआ न्यू गीनिया (पीएनजी), हांगकांग, नामीबिया, कनाडा, ओमान और अमेरिका में से टॉप चार टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में स्कॉटलैंड, यूएई, नेपाल से जुड़ेंगी। पहले मैच में ओमान के खिलाफ छह विकेट से हारने के बाद अमेरिका ने नामीबिया, पीएनजी और हांगकांग के खिलाफ जीत दर्ज की। अमेरिका का अगला मुकाबला कनाडा से 26 अप्रैल को होना है।

With an 84-run win over @CricketHK in #WCL2, @usacricket have secured ODI status.



They left no stone unturned in the performance, and in the subsequent celebration! 🎉 pic.twitter.com/g5yityfz8A