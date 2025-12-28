Cricket Logo
जो खिलाड़ी लेने वाला था संन्यास, उसी ने लिखी 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड की जीत की इबारत

इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे जोश टंग के लिए पिछले दो साल काफी मुश्किलों भरे रहे। लगातार बीमारी और चोट से जूझ रहे टंग के मन में एक वक्त को तो ऐसा भी आया था कि वे क्रिकेट से संन्यास ले लें। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और बीमारियों और चोट से उभरने के बाद इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई।

Dec 28, 2025 02:21 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
इंग्लैंड ने शनिवार 27 दिसंबर को एमसीजी के मैदान पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इग्लिंश टीम ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर जीत हासिल की है। इंग्लैंड की इस जीत के हीरो दाए हाथ के युवा तेज गेंदबाज जोश टंग रहे। उन्होंने पूरे मैच में 7 विकेट लिए, जिसमें पहली पारी में पंजा खोला था, जबकि दूसरी पारी में दो विकेट हासिल किए थे। जोश टंग की धारदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते नजर आए और इंग्लैंड ने अपनी यादगार दर्ज की।

जोश टंग ने 2023 में टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ खेला था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर एशेज टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद वे खेल से दूर हो गए। जोश टंग को पहले थोरासिस आउटलेट सिंड्रोम ने परेशान किया। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्दन और कंधे की रक्तवाहिकाएं दब जाती हैं। फिर दायीं पसलियों के नीचे की मांसपेशियां फट गईं। कुछ समय बाद हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हो गया। बीमारी और चोटों के कारण 2023 की एशेज सीरीज के बाद वे लंबे समय तक टीम से बाहर रहे। वे 2025 की शुरुआत में ही पूरी तरह से फिट हो सके।

टंग ने 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट से वापसी की। बाद में उन्होंने भारत के खिलाफ पांच में से तीन टेस्ट खेले। उन्हें 2025-26 की एशेज सीरीज के लिए भी चुना गया लेकिन शुरुआती दो मैचों में टीम में जगह नहीं मिली। तीसरे टेस्ट में एडिलेड में जब गस एटकिंसन को आराम दिया गया तब उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। उस मैच में टंग ने पांच विकेट हासिल किए। सीरीज के चौथे मैच में जोफ्रा आर्चर के बाहर जाने से मेलबर्न में उनकी जगह बनी रही। उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हिस्सा लिया और इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने के बारे में टंग ने कहा, "सपने जैसा है। जब बॉक्सिंग डे के दिन जगा तो नर्वस था। लेकिन पांच विकेट लेना और ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज होना काफी खास बात है।"

2025 में क्रिकेट में वापसी करने से पहले टंग जब अलग-अलग चोटों से जूझ रहे थे तब उनके मन में संन्यास का ख्याल आया था। उन्होंने मेलबर्न टेस्ट जीतने के बाद कहा, "खुशी है कि खेल के साथ जुड़ा रहा। मैं शरीर के साथ बुरी स्थिति में था। मैं रिटायर होने वाले था लेकिन खुशी है कि फिर से क्रिकेट खेलने के लिए कड़ी मेहनत की और अब इंग्लैंड के लिए खेल रहा हूं। मैं हमेशा से यही करना चाहता था।"

बता दें कि इंग्लैंड ने साल 2025 से पहले 2010-11 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता था। तब एंड्रयू स्ट्रॉस की कप्तानी वाली टीम ने सिडनी में खेले गए टेस्ट को पारी व 83 रन से जीता था। मेलबर्न टेस्ट की बात करें तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 152 रन बनाए थे। जिसके जवाब में इंग्लैंड 110 के स्कोर पर सिमट गई। 42 रनों की बढ़त के साथ उतरी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की धारधार गेंदबाजी के सामने सिर्फ 132 रन और जोड़ सकी और 175 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे इंग्लैंड ने मैच के दूसरे ही दिन 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

