Men's HWC 2018 : तय हुआ क्वार्टर फाइनल लाइनअप, नीदरलैंड्स से भिड़ेगा भारत

ओडिशा में चल रहे पुरुष हॉकी विश्व कप का क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हो गया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड का सामना आॅस्ट्रेलिया से, फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से, भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स से और बेल्जियम का मुकाबला जर्मनी से होगा। मंगलवार को खेले गए क्रॉस ओवर मुकाबलों में बेल्जियम ने पाकिस्तान को 5-0 से और नीदरलैंड्स ने कनाडा को इसी अंतर से मात देकर ओडिशा हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले सोमवार को खेले गए क्रॉस ओवर मुकाबलों में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 2-0 से और फ्रांस ने चीन को 1-0 से हराकर ओडिशा हॉकी विश्व कप के क्वॉर्टर फाइनल में प्रवेश कर किया था। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 12 और 13 दिसंबर को खेले जाएंगे।

🏑 | LIVE | @oranjehockey are through to the World Cup quarters! SCORE: 5-0 #HWC2018 #Odisha2018 🇳🇱 #NEDvCAN 🇨🇦 pic.twitter.com/BCvz4vPGDt

कलिंगा स्टेडियम में खेले गए क्रॉस ओवर मैच में बेल्जियम की ओर से एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल के अवसर को भुनाते हुए 10वें मिनट में गोल कर बेल्जियम का खाता खोला। 13वें मिनट में निकोलस डी केर्पल की ओर से मिले पास को गोल में तब्दील कर कप्तान थॉमस ब्रिल्स ने टीम को 2-0 की बढ़त दे दी। पूल-सी में बेल्जियम की टीम दो मैचों में जीत और एक ड्रॉ खेलकर दूसरे स्थान पर रही थी। वर्ल्ड नम्बर-3 बेल्जियम के पास गेंद पर कब्जा पाकिस्तान की तुलना में कम था लेकिन इसके बावजूद भी उसने दो गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। वर्ल्ड नम्बर-13 पाकिस्तान के पास यह आखिरी मौका था। दूसरे क्वार्टर में भी बेल्जियम ने पाकिस्तान के डिफेंस पर अपना वार जारी रखा और इसी में सफलता हासिल करते हुए 27वें मिनट में सेड्रिक चार्लियर के फील्ड गोल से 3-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। 35वें मिनट में सेबेस्टियन डोकियर ने गोल कर बेल्जियम को 4-0 से आगे कर दिया। यह इस टूनार्मेंट में सेबेस्टियन का अपनी टीम के लिए पहला गोल था। टॉम बून ने इसके बाद बेल्जियम के लिए गोल कर उसे पाकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाई।

🏑 | LIVE | GAME-OVER! @BELRedLions are through to the quarters...and it is the end of the World Cup campaign for @PHFOfficial.



SCORE: 5-0#HWC2018 #Odisha2018

🇧🇪 #BELvPAK 🇵🇰 pic.twitter.com/LUcbKPkvkp