NZ vs SA: दोनों पारियों में केन विलियमसन का शतक, एक झटके में पीछे छूटे जो रूट, शिवनारायण चंद्रपॉल और मैथ्यू हेडेन

Most Test Hundred New Zealand vs South Africa: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के तहत न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पूर्व टेस्ट कप्तान केन विलियमसन ने दोनों पारियों में शतक जड़ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों की लिस्ट में उन्होंने एक झटके में जो रूट, शिवनारायण चंद्रपॉल और मैथ्यू हेडेन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। यह केन विलियसम का 31वां टेस्ट शतक था। पहली पारी में 118 रन बनाने वाले केन ने दूसरी पारी में 109 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन तेंदुलकर ने कुल 51 टेस्ट शतक लगाए हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक कालिस हैं, जिन्होंने कुल 45 टेस्ट शतक ठोके हैं।

मौजूदा क्रिकेटरों की बात करें तो केन विलियसम से आगे अब महज एक ही खिलाड़ी है, और वह हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। स्मिथ के खाते में 32 टेस्ट शतक हैं। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और विराट कोहली को फैब फोर में शामिल किया जाता है। फैब फोर की बात करें तो सबसे ज्यादा टेस्ट शतक के मामले में विराट कोहली सबसे पीछे हैं। विराट कोहली के खाते में 29 टेस्ट शतक हैं। 30 या इससे ज्यादा टेस्ट शतकों के आंकड़े तक पहुंचने वाले केन विलियमसन पहले कीवी बल्लेबाज भी हैं। उनके बाद न्यूजीलैंड की ओर से जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाए हैं, वह हैं रोस टेलर, जिन्होंने अपने करियर के दौरान 19 टेस्ट शतक ठोके थे।

साउथ अफ्रीका में इन दिनों साउथ अफ्रीका 20 (SA20) लीग चल रही है और इसमें हिस्सा लेने वाले टीम के कई बड़े नाम टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं गए हैं। हाल ये है कि नील ब्रैंड जो इस सीरीज में साउथ अफ्रीका टीम की अगुवाई कर रहे हैं, वह अपने टेस्ट करियर का आगाज भी इस सीरीज के साथ ही कर रहे हैं। इसको लेकर साउथ अफ्रीका क्रिकेट की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी।