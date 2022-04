NZ vs NED: टॉम लाथम ने अपने बर्थडे पर जमाया छठा वनडे शतक, सचिन तेंदुलकर और सनथ जयसूर्या के क्लब में हुए शामिल

Men's ODI centuries scored on birthday:



🇳🇿 Tom Latham ➜ 140* vs Netherlands, 30 years 0 days

🇮🇳 Sachin Tendulkar ➜ 134 vs Australia, 25y 0d

🇳🇿 Ross Taylor ➜ 131* vs Pakistan, 27y 0d

🇱🇰 Sanath Jayasuriya ➜ 130 vs Bangladesh, 39y 0d

🇮🇳 Vinod Kambli ➜ 100* vs England, 21y 0d pic.twitter.com/iIfvd7ZFEs