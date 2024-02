IPL 2024 से ठीक पहले CSK की इस जोड़ी ने किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की नाक में दम, कॉनवे-रचिन ने मचाई तबाही

ऐप पर पढ़ें

New Zealand vs Australia 1st T20I at Sky Stadium, Wellington: न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 215 रन बनाए। वेलिंगटन के स्काय स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में डेवोन कॉनवे की फॉर्म में वापसी हुई, वहीं रचिन रविंद्र ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा। कॉनवे ने 63 जबकि रचिन ने 68 रनों की पारी खेली। कॉनवे और रचिन दोनों ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आईपीएल के आगाज में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में कॉनवे की फॉर्म में वापसी और रचिन की इस तरह की बैटिंग एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम के लिए काफी शुभ संकेत है।

कॉनवे पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की क्वॉलिटी बॉलिंग यूनिट की धुनाई की, वह देखने लायक थी। कॉनवे ने 46 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए फिन एलेन के साथ 61 रनों की साझेदारी निभाई। जबकि रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने 113 रनों की साझेदारी निभाई। रचिन ने महज 35 गेंदों पर 68 रन ठोक डाले। रचिन ने अपनी पारी के दौरान दो चौके और छह छक्के लगाए। फिन एलेन 17 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए थे।

ग्लेन फिलिप 10 गेंद पर 19 रन बनाकर और मार्क चैपमैन 13 गेंद पर 18 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो कप्तान मिचेल मार्श ने तीन ओवर में 21 रन देकर एक विकेट चटकाया। ग्लेन मैक्सवेल ने तो अपने दो ओवर में ही 32 रन लुटा डाले, वहीं एडम जाम्पा ने तीन ओवर में 42 रन खर्च डाले। मिचेल मार्श के अलावा पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने भी एक-एक विकेट चटकाया।