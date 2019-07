VIDEO: इंग्लैंड में अश्विन ने मचाया धमाल, झटके 6 विकेट

भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने काउंटी क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी करते हुए सरे के खिलाफ छह विकेट झटक लिए हैं। काउंटी डिवीजन एक में नॉटिंघमशायर की तरफ से खेल रहे अश्विन ने 33.2 ओवर की शानदार गेंदबाजी में 69 रन देकर छह विकेट हासिल किए। अश्विन की घातक गेंदबाजी के चलते सरे की टीम 89.2 ओवर में 240 रन पर लुढ़क गई। अश्विन ने सरे के शीर्ष चार खिलाड़ियों को आउट किया, जिनमें डीन एल्गर (59) का विकेट शामिल था। अश्विन ने फिर निचले क्रम में दो विकेट भी लिए।

अश्विन का इस काउंटी सत्र में तीसरा मैच है। इससे पहले उन्होंने एसेक्स के खिलाफ 162 रन पर तीन विकेट लिए थे, जबकि समरसेट के खिलाफ 93 रन पर तीन विकेट और 59 रन पर पांच विकेट लिए थे।

बता दें कि इसके जवाब में नॉटिंघमशायर ने एक विकेट खोकर 33 रन बना लिए हैं। सरे अभी नॉटिंघमशायर के स्कोर से 207 रन पीछे हैं जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं। अश्विन ने इससे पहले समरसेट के खिलाफ भी पांच विकेट चटकाए थे। इसके अलावा उन्होंने 41 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी।

Bow-l-oving here @TrentBridge, blessed to be making a career out of what I love. pic.twitter.com/jywQc1Sd4r — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) July 13, 2019

REPLAY | Ashwin is on fire 🔥 He gets Elgar for the second time in the match.



Watch every ball of #NottsvSur 👉 https://t.co/JiIDfltxA8 pic.twitter.com/YpabBhUkTb — Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 14, 2019

REPLAY | Ashwin picks up from where he left off in Surrey's first innings.



Watch every ball of #NottsvSur 👉 https://t.co/ZAMLaIhdJB pic.twitter.com/pobuMek1FU — Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 14, 2019

स्टार ऑफ स्पिनर अश्विन काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए अब तक 65 टेस्ट, 111 वनडे और 46 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश : 342, 150 और 52 विकेट हासिल किए हैं।