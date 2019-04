'मजाक उड़ाने वाली ट्वीट पर अंबाती रायडू के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई'

अंबाती रायडू ने विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाने के बाद इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा कि इस बल्लेबाज पर जुर्माना लगाने की उसकी कोई योजना नहीं है।

इस हैदराबादी खिलाड़ी को मंगलवार को विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल सकी और ऑलराउंडर विजय शंकर को उन पर तरजीह दी गई। इसके बाद रायडू ने ट्वीट किया कि 30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे टूर्नामेंट के मैचों को देखने के लिए उन्होंने त्रिआयामी (3D) चश्मे का ऑर्डर कर दिया है।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..