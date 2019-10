हार्दिक पांड्या से मिलने लंदन पहुंची नीता अंबानी, देखें Photo

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों लंदन में हैं। पांड्या ने अपने लोअर बैक की सर्जरी कराई है और फिलहाल वो इससे उबर रहे हैं। इस दौरान लंदन में हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए नीता अंबानी पहुंचीं। नीता अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस टीम की सह-मालकिन हैं और हार्दिक इस टीम के स्टार क्रिकेटर हैं।

हार्दिक पांड्या ने नीता अंबानी के साथ फोटो शेयर की। नीता अंबानी फूल लेकर हार्दिक पांड्या से मिलने पहुंचीं और उनकी तबीयत भी पूछी। हार्दिक ने ट्विटर पर लिखा, 'शुक्रिया भाभी लंदन में मुझसे मिलने आने के लिए। आपकी शुभकामनाएं और मनोबल बढ़ाने वाली बातें मेरे लिए काफी मायने रखती हैं। आप हमेशा से प्रेरणा रही हैं।'

Thank you Bhabhi for coming to meet me here in London. Humbled by your gesture. Your wishes and encouraging words mean a lot to me. You have always been an inspiration. 🙏 pic.twitter.com/jCvVxxY1s5 — hardik pandya (@hardikpandya7) October 10, 2019

हार्दिक पांड्या को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान कमर में चोट लगी थी। इसके बाद से वो टीम में अंदर-बाहर होते रहे हैं। अंत में उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला लिया। पांड्या ने सर्जरी के बाद के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो सर्जरी के बाद चलना शुरू करते नजर आए हैं। हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन टेस्ट टीम से उन्हें आराम दिया गया।

Baby steps .. but my road to full fitness begins here and now 💪 Thank you to everyone for their support and wishes, it means a lot 🙏 pic.twitter.com/shjo78uyr9 — hardik pandya (@hardikpandya7) October 8, 2019