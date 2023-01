PAK vs NZ: न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास, 54 साल में पहली बार पाकिस्तान को घर में घुसकर चटाई धूल

ऐप पर पढ़ें

PAK vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान (Pakistan vs New Zealand) को 3 मैच की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 2 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। कीवी टीम ने इस जीत के साथ यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की और 54 साल में पहली बार पाक में सीरीज जीती। न्यूजीलैंड की इस जीत के हीरो ग्लेन फिलिप्स रहे जिन्होंने अंत में आकर 42 गेंदों पर 4 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 रनों की नाबाद पारी खेली। पाकिस्तान ने निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमन के शतक के दम पर 280 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर को मेहमान टीम ने 11 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।

कराची नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी क्योंकि कप्तान बाबर और शान मसूद 21 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। बाबर मात्र 4 के निजी स्कोर पर स्टंप आउट हुए। बाबर का विकेट पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। हालांकि तीसरे विकेट के लिए फखर जमन और मोहम्मद रिजवान ने 154 रनों की साझेदारी कर टीम को इस संकट से उबारा। रिजवान ने 74 गेंदों पर 77 रन बनाए, वहीं फखर जमन ने वनडे में 8वां शतक जड़ते हुए 101 रनों की पारी खेली। अंत में आगा सलमान ने 45 रनों की पारी खेल टीम को 280 के स्कोर तक पहुंचाया।

281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआत तो ठीक ठाक मिली मगर उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा। डेवॉन कॉन्वे और केन विलियमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं फिन एलन ने 25 और डेरेल मिशेल ने 31 रन बनाए।

एक समय ऐसा था जब कीवी टीम ने 181 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए थे, तब ग्लेन फिलिप्स ने आकर टीम के लिए मैच जीताऊ पारी खेली। फिलिप्स को उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं डेवोन कॉन्वे मैन ऑफ द सीरीज बने।