एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर भी 1-0 से कब्जा कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने साल 1999 के बाद इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया है। दूसरे टेस्ट को जीतकर न्यूजीलैंड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर वन टीम बन गई है ।इंग्लिश टीम ने न्यूजीलैंड के सामने दूसरी इनिंग में 38 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसको टीम ने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लॉर्ड्स में खेले गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटा था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाया और दूसरी पारी में इंग्लैंड को महज 122 रनों पर समेट दिया।

New Zealand win by 8 wickets to seal the series.



Scorecard/Videos: https://t.co/78CRZ3kHge#ENGvNZ pic.twitter.com/iJ5wN4KJMA