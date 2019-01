New Zealand vs India 2019: पहले वनडे में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद टीम इंडिया को एक और चुनौतीपूर्ण टीम- न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) से मुकाबला करना है। 'मैन इन ब्ल्यू' (Men in Blue) को 'ब्लैक कैप' (Blackcaps) से 5 वनडे मैच और 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। उम्मीद की जा रही है कि न्यूजीलैंड से मुकाबला भारत के लिए ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त अपने घर पर बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है।

वहीं, टीम इंडिया का फोकस जहां एक तरफ जीत हासिल करना होगा। वहीं, वनडे फॉरमेंट में नए संयोजन अपनाना भी होगा। टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में अभी 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। ऐसे में दोनों ही टीमें आने वाले वर्ल्ड कप के पहले नंबर 1 पर काबिज इंग्लैंड (126 अंकों) के करीब पहुंचना चाहेंगी। आइए नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ संभावित प्लेइंग XI पर:

INDvsNZ: न्यूजीलैंड में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं धौनी



ओपनर (रोहित शर्मा और शिखर धवन)

रोहित शर्मा और शिखर धवन बिना किसी संदेह के टीम के ओपनर होंगे। रोहित की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज अच्छी रही है। तीन मैचों में रोहित ने एक शतक लगाया है। उनके लिए गलतियों से सबक सीखने का यह अच्छा मौका होगा। पिछले दो मैचों में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गलत शॉट्स सलेक्शन किया है। वह उम्मीद करेंगे कि अपनी नियमितता बनाए रखें। व

हीं, शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया में पिच पर जितनी भी देर रुके अच्छे टच में दिखाई दिए, लेकिन वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के लिए स्विंग गेंदबाजों के सामने अच्छा प्रदर्शन करना एक चुनौती होगी। उनके लिए जरूरी होगा कि वह पिच पर समय बिताएं और टीम को अच्छी शुरुआत दें।

मध्यक्रम (विराट कोहली, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धौनी और केदार जाधव)

निसंदेह विराट कोहली नंबर तीन के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया में विराट ने तीन मैचों में 153 रन बनाए। न्यूजीलैंड में उन्हें और बड़ी भूमिका निभानी होगी। मध्यक्रम में उनका साथ अंबाती रायडू और महेंद्र सिंह धौनी देंगे। हालांकि, अंबाती रायडू हाल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। विश्व कप 2019 के मद्देनजर रायडू को न्यूजीलैंड में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। विराट कोहली पहले ही साफ कर चुके हैं कि वह धौनी को नंबर पांच पर खिलाना चाहेंगे।

उनके पास केदार जाधव हैं, जो धौनी के साथ मैच फिनिश कर सकते हैं। हालांकि यह दिनेश कार्तिक के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। कार्तिक ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल दूसरे खिलाड़ियों को पिच पर अधिक समय बितना होगा। केएल राहुल की जगह टीम में शामिल हुए शुभमन गिल को अभी मौका मिल पाना मुश्किल है। टीम इंडिया एक बार सीरीज पर अपना कब्जा जमा लें। उसके बाद शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है और बेंच स्ट्रैंथ का टेस्ट लिया जा सकता है।

ऑलराउंडर (विजय शंकर)

हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में ऑलराउंडर विजय शंकर टीम में शामिल हैं। तमिलनाडु के इस क्रिकेटर का पिछला कुछ समय बहुत अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे, मेलबर्न में उन्होंने डेब्यू किया। विजय शंकर ने 6 ओवर फेंके और मात्र 23 रन दिए। रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए इसकी संभावना है कि विजय शंकर को उनकी जगह खिलाया जाए।

गेंदबाज (भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल)

भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमर्स के रूप में टीम में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों में भुवनेश्वर ने 8 और शमी ने 5 विकेट लिए, इसलिए ये दोनों टीम में जरूर शामिल होंगे। उम्मीद है कि ये दोनों शायद पांचों मैच खेलेंगे। कुलदीप यादव की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी सीरीज रही है। भारत दो स्पिनरों के साथ खेलना चाहेगा। युजवेंद्र चहल ऑस्ट्रेलिया में खेले एकमात्र मैच में अपवादस्वरूप बेहतर रहे हैं। ये दोनों गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मध्यक्रम को ध्वस्त करने में उपयोगी साबित हो सकता है। टीम प्रबंधन मोहम्मद सिराज और खलील अहमद पर भी नजर रखेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

23 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे मैच (नेपियर) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (11:30 AM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का टेलिकास्ट स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा। वहीं, मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी।

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, के खलील अहमद, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, शुभमन गिल।

टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, के खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर।

पहले 3 मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम:

केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रैंट बाउल्ट, डग ब्रैसवेल, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्यूर्सन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कोलिन मुनरो, हेनली निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रॉस टेलर।