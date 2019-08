श्रीलंकाई फैन्स ने ऐसे मनाया विलियमसन का B'day, तस्वीरें और वीडियो वायरल

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। 8 अगस्त को विलियमसन ने अपना 29वां जन्मदिन श्रीलंका में मनाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका के दौरे पर है, जहां कीवी टीम श्रीलंका बोर्ड प्रेसिडेंट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय मैच खेल रही है। 8 अगस्त मैच के दौरान श्रीलंकाई फैन्स इस मैच को देखने पहुंचे और साथ ही कप्तान विलियमसन के लिए केक भी लेकर आए। विलियमसन ने अपने फैन्स को निराश नहीं किया और खेल के दौरान उनके पास पहुंच गए।

What a way to celebrate the Birthday! Kane Williamson celebrates his 29th with Sri Lankan fans eating a piece of Cake with them during the warm-up! @BLACKCAPS pic.twitter.com/WyzZ86NUVH