NZvsSL; 2d Test: क्राइस्चर्च टेस्ट में श्रीलंका का संघर्ष जारी, न्यूजीलैंड जीत से 4 विकेट दूर

न्यूजीलैंड की टीम ने नील वैगनर के तीन विकेट की मदद से क्राइस्चर्च टेस्ट मैच के चौथे दिन स्टंप तक श्रीलंका के 231 रन के स्कोर तक 6 विकेट झटकने में सफलता हासिल की। अब मैच के आखिरी दिन श्रीलंका के बचे हुए 4 विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की निगाहें ऐतिहासिक जीत पर लगी हैं। 660 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम के लिए दिलरुवान परेरा चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 22 और सूरंगा लकमल 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। शॉर्ट-गेंदबाजी के विशेषज्ञ माने जाने वाले नील वैगनर ने 28 ओवरों में 47 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए।

Strong hour late in the day for the BLACKCAPS. Southee accounts for Dickwella who chopped on before that man Wagner gets his third for the innings having Silva caught behind.



Side plot of whether Mathews will come out to bat again...#NZvSL pic.twitter.com/UCdaQJ472f