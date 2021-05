न्यूजीलैंड के आईपीएल से जुड़े खिलाड़ियों ने टीम के साथ शुरू की ट्रेनिंग, सामने आईं तस्वीरें

कप्तान केन विलियमसन सहित अब निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) 2021 का हिस्सा रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट की क्रिकेट सीरीज से पहले टीम के ट्रेनिंग कैम्प से जुड़ गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट(एनजेडसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड के आईपीएल दल में विलियमसन के अलावा काइल जैमीसन, मिशेल सेंटनर, टीम फिजियो टॉमी सिमसेक और नेशनल टीम के स्ट्रैंथ एवं अनुकूलन कोच क्रिस डोनाल्डसन शामिल थे। इन सभी ने भारत से रवाना होने के बाद मालदीव में समय बिताया और पिछले हफ्ते ब्रिटेन पहुंचे।

ब्लैककैप्स(न्यूजीलैंड की टीम) ने ट्वीट किया, 'फिर एक साथ हैं। सकारात्मक खबर है कि आईपीएल से जुड़ा दल आज पहली बार टीम के ट्रेनिंग का हिस्सा बना। एक खबर जो काफी सकारात्मक नहीं है वह यह है कि टीम को एक बार फिर खुले में ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला।' न्यूजीलैंड को अगले महीने के पहले और दूसरे हफ्ते में इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट खेलने हैं, जिसके बाद टीम 18 से 22 जून तक भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप(डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में भिड़ेगी।

Back together! In positive news the IPL contingent have joined team training for the first time today. In not so positive news the team are training inside again. #ENGvNZ #WTC21 pic.twitter.com/OPkZUJCFi5