इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम लंदन हुई रवाना

अगले महीने भारत के खिलाफ होने वाली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के मेजबान साउथम्पटन में अनुकूलन के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए लंदन रवाना हो गई। न्यूजीलैंड टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लंदन और बर्मिंघम में दो टेस्ट खेलने हैं। पहला टेस्ट दो जून से शुरू होगा। भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ट्वीट किया, 'न्यूजीलैंड टीम आज लंदन रवाना होगी।' विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए न्यूजीलैंड ने टीम के भीतर ही तीन दिवसीय मैच खेला। आईसीसी ने शुक्रवार को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेलने की शर्तों का खुलासा किया था। इसमें मैच टाई या ड्रॉ रहने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता चुने जाने का प्रावधान है। फाइनल बाधित होने पर आईसीसी ने 23 जून को रिजर्व डे के रूप में रखा है।

As the team travel to London today, go back to 2015 with @B_Jwatling, @Tomlatham2 and @ronchi04 for a unique story from the last Test the team played at the @HomeOfCricket #ENGvNZ pic.twitter.com/NAb2LPugZb