India vs New Zealand: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, 5 स्पिनर्स शामिल

न्यूजीलैंड ने भारत दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। टीम ने स्पिन विभाग को मजबूत करते हुए पांच स्पिनरों को टीम में शामिल किया है। भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम 17, 19 और 21 नवंबर को तीन टी-20 मैच खेलेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी।

