केन विलियमसन के साथ टेस्ट डेब्यू करने वाले कीवी तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने लिया संन्यास का फैसला

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 सीजन उनके प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर का आखिरी सीजन होगा। बेनेट 35 साल के हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 12 Apr 2022 03:08 PM

इस खबर को सुनें