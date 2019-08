न्यूजीलैंड ने डेनियल विटोरी की जर्सी नंबर-11 को दी विदाई

न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने अपने स्पिन दिग्गज डेनियल विटोरी की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए इस पूर्व कप्तान की जर्सी नंबर 11 को सोमवार को विदाई दी। केवल विटोरी ही नहीं, न्यूजीलैंड ने उन सभी क्रिकेटरों की जर्सी को विदा करने का फैसला किया है जिन्होंने कीवी टीम का 200 से अधिक वनडे में प्रतिनिधित्व किया हो।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को ट्वीट किया, ''न्यूजीलैंड का 200 से अधिक वनडे में प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिकेटरों की जर्सी को विदाई दे दी गई है। डेनियल विटोरी ने सबसे अधिक 291 वनडे में ब्लैककैप्स का प्रतिनिधित्व किया है और उनकी जर्सी का नंबर 11 था।''

विटोरी ने 291 वनडे में 305 विकेट लिये और 2253 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 113 टेस्ट मैचों में 362 विकेट लेने के साथ 4531 रन भी बनाये हैं जिसमें छह शतक ओर 23 अर्धशतक शामिल हैं।

विटोरी 2007 से 2011 के बीच नयूजीलैंड के कप्तान रहे। इस बीच न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 14 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले अपने खिलाड़ियों की टेस्ट जर्सी नंबर का खुलासा भी किया।



