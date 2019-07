VIDEO: केन विलियमसन ने पूछा- क्या एमएस धौनी अपनी राष्ट्रीयता बदलेंगे

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ महेंद्र सिंह धौनी और रवींद्र जडेजा ने संघर्ष का शानदार जज्बा दिखाया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले गए इस नॉकआउट मुकाबले में इन दोनों ने टीम इंडिया की पारी 94 रन पर 6 विकेट से आगे बढ़ाई और एक समय जीत के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन मार्टिन गप्टिल ने सटीक डायरेक्ट थ्रो पर एमएस धौनी को रन आउट कर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

READ ALSO: अभिनव बिंद्रा ने रवींद्र जडेजा के लिए किया ये ट्वीट, बुरी तरह भड़क गए फैन्स

विलियमसन ने की धौनी की प्रशंसा

जब मैच खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से धौनी की हो रही आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस लेजेंड्री क्रिकेटर का समर्थन किया। ​प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियमसन से एक पत्रकार ने पूछा, 'अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान होते तो क्या धौनी को प्लेइंग इलेवन में रखते?' इस पर केन विलियमसन ने जवाब दिया, 'वह न्यूजीलैंड के लिए खेल ही तो नहीं सकते।' दरअसल विलियमसन के कहने का मतलब था कि धौनी न्यूजीलैंड के नागरिक नहीं है, इसलिए वह खेल नहीं सकते।

Question: Would you have had Dhoni in your playing eleven?



Kane Williamson: He's not eligible to play for New Zealand 😁#INDvNZ #CWC19 pic.twitter.com/jKQGp0s06a