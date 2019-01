ऑकलैंड टी-20 : न्यूजीलैंड ने एकमात्र मुकाबले में श्रीलंका को 35 रन से हराया

न्यूजीलैंड ने ईडन पार्क पर खेले गए इकलौते टी-20 मैच में श्रीलंका को 35 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने डग ब्रैसवेल की 26 गेंद पर 44 रन और पदार्पण कर रहे स्कॉट कुगेलेजिन की 15 गेंदों पर नाबाद 35 रनों की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे। किवी टीम के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 16.5 ओवरों में 144 रनों पर ढेर कर उसे शिकस्त दे दी। किवी टीम के लिए लॉकी फर्ग्यूसन और लेग स्पिनर ईश सोढी ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए। मजबूत लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने शुरुआत तेज की।

निरोशन डिकवेला ने पहले ही ओवर की चार गेंद पर 11 रन जोड़े लेकिन पांचवीं गेंद पर फर्ग्यूसन ने सादीर समाराविक्रमा को खाता खोले बगैर पवेलियन भेज दिया। डिकवेला ने कुशल परेरा (12 गेंद 23 रन) के साथ मिलकर टीम का स्कोर 41 रनों तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर परेरा को कुगेलेजिन ने आउट कर मेहमान टीम को दूसरा झटका दिया। तीन रन बाद डिकवेला भी पवेलियन लौट लिए। वनडे मैच में तूफानी पारी खेलने वाले थिसारा परेरा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और 24 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 43 रनों की पारी खेली।

